地域貢献活動「ちいきのきずな」の一環で、警察などと連携しながら交通事故対策活動を行っているJA共済。スタントプレイヤーが危険な自転車走行などに伴う交通事故の再現し、中学生・高校生に交通事故の危険性を疑似体験させる教育事業(スケアード・ストレート教育技法)を、全国で展開している。夏休み目前の7月17日には、静岡県立浜松大平台高校でスケアード・ストレートの手法を取り入れた自転車交通安全教室が開催された。○■