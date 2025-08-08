第107回全国高校野球選手権大会に出場中の広陵（広島）で、寮生活中に元部員が集団暴行を受けたとして告発した問題は、大きな波紋を広げている。大会3日目の8月7日には「加害者」と名指しされた選手も出場、旭川志峯（北北海道）相手に初戦勝利を飾ったが、SNSを中心に拡大する“無慈悲”な非難に地元では心配する声も多い。一方で同日、新たに別の被害者からの告発を受けて広陵が第三者委員会を設けて調査中であることを大会本部(