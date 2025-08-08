²ÈÄí¤Î¾ÃÈñ¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ï¾å¸þ¤­¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥á¤Ë¤ÏÀáÌó»Ö¸þ¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁíÌ³¾Ê¤Ï6·î¤Î²È·×Ä´ºº¤òÈ¯É½¤·¡¢2¿Í°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓÅö¤¿¤ê¤Î¾ÃÈñ¤Ë»È¤Ã¤¿¶â³Û¤Ï29Ëü5419±ß¤È¤Ê¤ê¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ËÈæ¤Ù¡¢¼Â¼Á¤Ç1.3¡óÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥é¥¹¤Ï2¥«·îÏ¢Â³¤Ç¤¹¡£2024Ç¯¡¢Ç§¾ÚÉÔÀµ¤ÎÌäÂê¤Ç½Ð²Ù¤¬ÄãÄ´¤È¤Ê¤Ã¤¿¼«Æ°¼Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤Ï¤½¤ÎÈ¿Æ°¤Ç¹ØÆþ¤¬¿­¤Ó¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¿©ÎÁ¤Ø¤Î»Ù½Ð¤Ï2.1¡ó¸º¤Ã¤Æ¡¢3¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È