¾®ÀôÇÀÁê¤Î´Ú¹ñ½ÐÄ¥ÆüÄø¡Ê»÷´éËÜ´Ö¹¯»Ê¡ËÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï8Æü¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤¬9¡Á11Æü¤ÎÆüÄø¤Ç´Ú¹ñ¤Ë½ÐÄ¥¤·¡¢´Ú¹ñ¤Îìä¸²³°Áê¤È²ñÃÌ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤ÏÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè1¸¶È¯»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤Æ°ìÉô¤ÎÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢Æþ¤òÄä»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆ³«¤òµá¤á¤ë¡£7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüÃæ´ÚÇÀÁê²ñ¹ç¤â³«¤­¡¢²ÈÃÜÅÁÀ÷ÉÂ¤Ê¤É¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òµÄÏÀ¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¤Ç¶õÇò´ü´Ö¤¬À¸¤¸¤¿¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤ò¿Þ¤ë¡£ìä»á¤È¤Î²ñÃÌ¤Ï11Æü¤Ë¥½¥¦¥ë¤Ç¹Ô¤¦¡£Á×ÈþÎèÇÀÎÓ