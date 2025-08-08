ÀÅ²¬¡¦¾ÆÄÅ»Ô¤Ç¡¢¥¹¥ê¥é¥ó¥«¹ñÀÒ¤ÎÃË¤¬Æ±µï¤¹¤ëÃËÀ­¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾ÆÄÅ»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤Ç¥¹¥ê¥é¥ó¥«¹ñÀÒ¤Î¥¯¥Þ¥é¥·¥ó¥Ï¡¦¥¦¥£¥¯¥é¥Þ¡¦¥¢¥é¥Ã¥Á¥²¡¦¥¢¥Ì¥éÍÆµ¿¼Ô¤Ç¡¢Æ±µï¤¹¤ë39ºÐ¤Î¥¹¥ê¥é¥ó¥«¹ñÀÒ¤ÎÃËÀ­¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¯¥Þ¥é¥·¥ó¥ÏÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼«Âð¤ÇÈï³²ÃËÀ­¤ÎÇØÃæ¤ä¶»¤Ê¤É¤òÊ£¿ô²ó»É¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»É¤µ¤ì¤¿ÃËÀ­¤ÏÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ