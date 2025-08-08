Gottz & MUD¤¬¡¢¿·ºî¥¢¥ë¥Ð¥à¤è¤ê¡¢J-ViewCycle¡¢THESIXDAYTONA¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖWe Dont Care¡×¤ò8·î8Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÊ»¤»¤Æ¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØVERTEX 2¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¤È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØVERTEX 2¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¤Ï8·î15Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡äGottz & MUD¡ÖWe Dont Care¡×ÇÛ¿®Ãæhttps://linkco.re/DsF3TxRp Produced by J-ViewCycle,