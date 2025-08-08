2025年のサマーソニックにはBE:FIRST、MAZZEL、BMSG POSSE、HANAとBMSG所属アーティスト4組が出演する。デビュー前にSUPERSONICに出演して以降、BE:FIRSTが5年連続で出演するなど、同フェスとBMSGは蜜月関係を築いているように見える。両者の関係は、2018年にSKY-HIが出演したことから始まる。さらに遡れば、SKY-HI自身の初のフェス体験は、グリーン・デイとビースティ・ボーイズがヘッドライナーを務めた2004年のサマソニなのだ。