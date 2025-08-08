母ジェーン・エタ・ピットさんの訃報が伝えられたブラッド・ピット。亡くなったとされる現地時間8月5日、新作映画『The Continuing Adventures Of Cliff Booth（原題）』の撮影現場でキャッチされていたことが明らかになった。【写真】レッドカーペットでブラッドとポーズを取るジェーンさん8月6日、ブラッドの姪にあたるシドニー・ピットがインスタグラムを更新し、「私の大切なおばあちゃん、ジェーン・エッタ。私達はまだ、