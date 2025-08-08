8日午前0時半ごろから、通行止めとなっていた国道10号の通行止めは、午後5時に解除しました。鹿児島国道事務所によりますと、通行止め解除となったのは、姶良市重富から鹿児島市吉野町磯の11.3キロです。 ・ ・ ・