増永気象予報士の解説です。 午後1時半に霧島市の大雨特別警報は大雨警報に切り替わりました。ご覧の地域に大雨警報が発表されており、また洪水警報はすべて解除されました。 では、土砂災害の危険度分布です。朝の段階では、黒の災害切迫という表示もありました。現在は赤の警戒と黄色の注意となっています。 では、北薩部分を拡大してみましょう。姶良市や霧島市、そして曽於市にかけてまだこの赤色の警戒というところが残っ