Ê¡²¬¸©Æâ¤ÎÇÀ¶ÈÍÑ¥Ï¥¦¥¹¤Ç¡¢Æ¼Àþ¥±ー¥Ö¥ë¤¬ÀÚÃÇ¤µ¤ìÅð¤Þ¤ì¤ëÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¹âÆ­¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Ç¤âÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢¹ñ¤¬ÂÐºö¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Ê¡²¬¸©¹­ÀîÄ®¤Ç¡¢Åí¤ä¥¤¥Á¥´¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤ëÇßËÜ¹¯¹§¤µ¤ó¤Ï8·î1Æü¡¢ÇÀ¶ÈÍÑ¥Ï¥¦¥¹Æâ¤Î°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤Å¤­¤Þ¤·¤¿¡£¢£Åí¡¦¥¤¥Á¥´ºÏÇÝÇÀ²ÈÇßËÜ¹¯¹§¤µ¤ó¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¹¤Í¡£Á´Éô¤Ç15¥áー¥È¥ë¤«¤é20¥áー¥È¥ë¤¯¤é¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¥Ï¥¦¥¹Æâ¤ÎÃÈË¼´ï¶ñ¤Ê¤É¤ÎÆ¼Àþ