【山粼武司 これが俺の生きる道】#11【前回を読む】嫌というほど味わった練習地獄と主力との待遇格差…俺の初キャンプは毎日がサバイバルだった1年目の春季キャンプ中盤、星野仙一監督に呼び出された。宿舎の監督室に集められたのは、俺とドラフト4位で同期入団の荒川哲男、一軍投手コーチに昇格したばかりの高橋三千丈さん、チームマネジャーの福田功さん。星野監督はひと言、こう告げた。「おまえら、明日からアメリカに