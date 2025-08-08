ÇÐÍ¥¤Î¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤¬¡¢10ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¡¿TBS·Ï¡ØÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡Ù¡Ê¸å10¡§00¡Á10¡§54¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤¬±Ç²è´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëºÇ¿·±Ç²è¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÇÃå¤³¤Ê¤·¤¿¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼ÎÓ½¤¤¬¡È»þÂå¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡É¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ëÂç¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼ÎÓ½¤¡×¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥ª¥À¥®¥ê¤Ï¡¢ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ø¤ÎÀí¤Ã¤¿¿®Ç°¤È¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¡¢À¤³¦»°Âç±Ç²èº×¤Ø¤Î»×¤¤¡¢¡Ø¥¢¥«¥ë¥¤¥ß¥é¥¤