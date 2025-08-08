ユーロ円１７１．７５近辺、ポンド円１９８．１０近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ユーロ円は171.75近辺、ポンド円は198.10近辺での推移。 ユーロ円レンジは171.37-171.88までとなっており、東京市場からロンドン序盤にかけてやや水準を上げている。ただ、足元ではほぼ前日ＮＹ終値水準へと戻しており、全般的に方向性は希薄。 ポンド円は198円付近と東京午前の安値197.39レベルの安値から水準を