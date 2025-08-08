Image: Beats 音のない、不思議な世界へようこそ。Beatsの新製品も待ってます。本日、東京・表参道のZeroBase Omotesandoで開催中の「RECHARGE at NO SOUND SPACE Presented by Beats」にお邪魔しました。 Image: Beats 外観はこんな感じで謎めいたもの。通行人の方々は、不思議そうにチラチラ観ていました。