蒔田彩珠主演映画『消滅世界』の公開日が11月28日に決定し、あわせてティザービジュアルが公開。また、主題歌と劇伴をD.A.N.が担当することが発表された。 参考：蒔田彩珠主演映画『消滅世界』に恒松祐里、結木滉星、眞島秀和、霧島れいから出演へ 本作は、芥川賞作家・村田沙耶香の長編小説を映画化する人間ドラマ。本作が長編映画監督デビュー作となる映像ディレクター・川村誠が脚本・監督を務めた。