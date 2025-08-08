第2回国際人工知能（AI）オリンピック学術活動（IOAI）が8月8日、北京で閉幕しました。中高生向けのAIアプリケーションとイノベーションに特化した世界初の学術イベントとして知られるIOAIは今年、61の国や地域から77チームが参加しました。また、今大会では、中高生向けの「AI実戦デプロイチャレンジ」というコンテストが初めて導入され、生徒らはAIアルゴリズムを産業用ロボットにデプロイし、「未来工場」の完成に向けた実戦ミ