日銀が８日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４７円３１～３３銭と前日に比べ５１銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１７１円７６～８０銭と同１７銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６５９～６０ドルと同０．００２９ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS