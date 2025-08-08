8月8日、四川省成都市で開催中のワールドゲームズにおいて、フットオリエンテーリング男子中距離競技がおこなわれ、スイス代表のリッカルド・ランカンが優勝し、今大会初の金メダルを獲得しました。中国代表の唐建達と劉暁明は、それぞれ18位と23位でした。（提供/CRI）