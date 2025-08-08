¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/08¡Û¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤ÎÆÈ¼«´ë²è¡Öº£·î¤Î¥«¥Ð¡¼¥â¥Ç¥ë¡×¤Ç2025Ç¯8·î¤Î¥«¥Ð¡¼¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦FRUITS ZIPPER¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ï¢ºÜÂè8ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡Ê¤Á¤ó¤¼¤¤¡¦¤¹¤º¤«¡Ë¤Ë¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ä·îÂ­Å·²»¤Î¹¥¤­¤Ê¤È¤³¤í¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡¢¥ß¥Ë¾æ°áÁõ¤ÇÈþµÓÈäÏª¢¡ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¤Î¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¡¼ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë