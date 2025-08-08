横浜と敦賀気比の試合が雨で中断、再開へ向けて見せた神業第107回全国高校野球選手権は8日、兵庫県西宮市の阪神甲子園球場で大会第4日を行っている。第3試合では横浜（神奈川）と敦賀気比（福井）が激突したが、試合中の降雨により試合中断。ただ雨が止むと、再開に備えて阪神園芸のクルーがあっという間に整備を進める姿に現地では大拍手が起き、ネットでも「神業の出番だ」「腕の見せ所」という賛辞が集まっている。この試合