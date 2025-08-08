タイの有名占い師がタイとカンボジアの国境での紛争激化を予言するも外れて、弁護士から刑事告訴された。タイメディア「タイガー」が先日、報じた。タイ人の弁護士２人が、タイとカンボジアの国境で衝突が起こると予言してパニックを広めたとして、有名な占い師を刑事告訴した。プライ・プライ・カシップとして知られる占い師ウォラチャ・プライ・ピニトロカコーンさんは８月２日にメディアのインタビューに応じ、カンボジア