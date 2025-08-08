¼«Ì±ÅÞ¤Ï£¸Æü¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ç¡¢ÅÞÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¼Â»Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁíºÛÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬ÅÞ½êÂ°¹ñ²ñµÄ°÷¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤Ë°Õ»×³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞÂ§¤Ç¤Ï¡¢ÁíºÛ¤ÎÇ¤´üËþÎ»Á°¤Ç¤â¡¢ÅÞ½êÂ°¹ñ²ñµÄ°÷¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂåÉ½³Æ£±¿Í¤ÎÁí¿ô¤Î²áÈ¾¿ô¤ÎÍ×µá¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÁíºÛÁª¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÅÞÁíºÛÇ¤´ü¤Ï£²£°£²£·Ç¯£¹·î¤Þ¤Ç¡£