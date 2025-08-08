8日午後5時55分、秋田県と気象台は、秋田市秋田、上小阿仁村、五城目町に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。＜全警戒解除＞大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。＜解除された市区町村＞・秋田市秋田・上小阿仁村・五城目町