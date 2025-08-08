¸÷¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Õ¥©ー¥à [Åì¾Ú£Ó] ¤¬8·î8ÆüÂç°ú¤±¸å(18:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯12·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(1-6·î)¤Î·Ð¾ïÍø±×(ÈóÏ¢·ë)¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ24.7¡óÁý¤Î9100Ëü±ß¤Ë¿­¤Ó¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î1²¯5000Ëü±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï60.7¡ó¤ËÃ£¤·¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î53.4¡ó¤â¾å²ó¤Ã¤¿¡£ ²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿7-12·î´ü(²¼´ü)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ60.1¡ó¸º¤Î5900Ëü±ß¤ËÂç¤­¤¯Íî¤Á¹þ¤à·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£