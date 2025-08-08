サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」の劇場アニメ『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』が公開決定。新キャラクターとして「おつきのコ」がお披露目され、ムビチケの特典やNintendo Switchソフトの発売も決定しました！ サンエックス『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』 公開日：2025年10月31日（金）ナレーション：井ノ原快彦本上まなみ原作：サンエックス監督：イワタナオミ