¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¹»³´´»öÄ¹¤Ï8Æü¡¢ÅÞ¤Ç³«¤«¤ì¤¿Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Î½ªÎ»¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÅÞ½êÂ°¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢ÂåÉ½¤ÎÁí¿ô¤Î²áÈ¾¿ô¤«¤é¡ÖÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¡×¤ÎÍ×µá¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥ë¡¼¥ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤ÈÅÞÂ§¤ËÂ§¤Ã¤¿È½ÃÇ¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÉÎ×»þ¤Î¡ÉÁíºÛÁª¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤ËÀÐÇË¼óÁê¤¬²þ¤á¤Æ½ÐÇÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²¿¤âÁË»ß¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÜ¿Í