ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ê35¡Ë¤ÈÃçÌîÂÀ²ì¡Ê32¡Ë¤¬8Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎNHK¤Ç³«¤«¤ì¤¿NHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ö¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Á¾¼ÏÂ16Ç¯²Æ¤ÎÇÔÀï¡Á¡×¡ÊÁí¹ç¡¢16¡¢17Æü¸á¸å9»þ¡Ë½Ð±é¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï26Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË­¿Ã·»Äï¡ª¡×¤ÇÃçÌî¤¬Ë­¿Ã½¨Ä¹¡¢ÃÓ¾¾¤¬·»¤Î½¨µÈ¤ò±é¤¸¤ë¤¬¡¢»£±Æ¤Ïº£Ç¯2¡¢3·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡Ö¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ý¡×¤ÎÊý¤¬Àè¤À¤Ã¤¿¡£ÃÓ¾¾¤Ï¡Ö6·î¤Ë¡ØË­¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡Ê¤Î»£±Æ¡Ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÆü¤â¡¢¤º¤Ã¤ÈÃÙ¤¯¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤·¡Ä¤Í¡×¤ÈÁ°Æü¤â»£±Æ