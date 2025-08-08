¥µ¥à¥¹¥ó¤Î¼¡´ü¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×µ¡¡ÖGalaxy S26¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë·èºÑ¤ÎÍøÊØÀ­¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢NFC¡Ê¶áµ÷Î¥ÌµÀþÄÌ¿®¡Ë´ØÏ¢¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤¬¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢¬Wongsakorn/Adobe Stock¤è¤ê¡£ ´Ú¹ñ¤Î¥Æ¥Ã¥¯·Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥ÈETNews¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÇØÌÌ¥«¥á¥éÉÕ¶á¤Ë¤¢¤ë½¾Íè¤ÎNFC¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ã¼Ëö¾åÉô¤Ë¤âÂè2¤ÎNFC¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë·×²è¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤É¤Î°ÌÃÖ¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¤«¤¶