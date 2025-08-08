¸µSKE48¤Ç½÷Í¥¤ÎËÌÌîÎÜ²Ú¡Ê26¡Ë¤¬ÃÏ¾åÇÈÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥°¥é¤Ñ¤é¤Ã¡ª¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0»þ10Ê¬¡¢TVerÇÛ¿®¤Ê¤É¤¢¤ê¡Ë¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¼Ì¿¿½¸¤ÎÉ½»æ¥«¥Ã¥È¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤¬8Æü¡¢²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¥É¥é¥Þ¤ÈÆ±¤¸¡Ö¥°¥é¤Ñ¤é¤Ã¡ª¡×¤Ç¡¢É½»æ¤Ë¤Ï¥°¥¢¥à¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥Ó¥­¥Ë¥«¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¡£¼«¿È¤¬±é¤¸¤¿¥É¥é¥Þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢³ëÌÚ¤µ¤¯¤é¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤âÇÛ¤µ¤ì¤¿»Â¿·¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ì