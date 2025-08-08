国内199店舗を展開する「和食さと」は、2025年8月9日〜8月17日の9日間、お盆限定の「黒毛和牛コース特別価格キャンペーン」を開催する。黒毛和牛が食べ放題になる「さと式焼肉黒毛和牛コース」「さとしゃぶ･さとすき黒毛和牛コース」を、大人･シニア1人につき税込550円引きで提供するというもの。柔らかくジューシーな黒毛和牛をお得な価格で楽しめる。〈「黒毛和牛コース特別価格キャンペーン」概要〉【対象店舗】和食さと全店(19