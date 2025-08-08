夏の夜を彩る花火大会。能登半島地震の影響で去年は中止となった大会も、今年は再開されるイベントが増えてきました。各主催者からの情報をもとに８月中旬以降に石川県内で開催が予定されている主な花火大会は次の通りです。【鳥越一向一揆まつり】8月10日（日）午後8時から白山市の道の駅「一向一揆の里」周辺にて・規模としては大きくはありませんが、その分、至近距離で花火を見られるため迫力があります。また、山間部にこだま