上田市に住む60代の女性が、あわせて4850万円をだまし取られる詐欺被害にあいました。女性は、今年4月中旬、SNSを通じて知り合った証券会社の関係者を名乗る人物から―「優良株の推薦を無料で配信しています。長期的に成長価値のある優良株をシェアします。」「急騰株収益計画に参加して株を買えば、2倍から3倍に増えます。」「投資する金額が多ければ多いほど、利益も多くなります。」このようなメッセージを受信。今