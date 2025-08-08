B29の本山への墜落に関連する慰霊碑の一つが、老朽化に伴い、移設・再整備されることになりました。その作業が8日始まり、戦争の記憶をつなぐ慰霊碑の保全に向けた取り組みが本格的に動き出しました。慰霊碑の一つが建てられているのは、B29が墜落した本山のふもと、男鹿市戸賀加茂青砂の集落の一角です。住民が助け出した乗組員、マーチンさんの手当てが行われた旧加茂青砂小学校の目の前にあります。墜落のあと、旧戸賀村