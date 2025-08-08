17歳の男子高校生が恐喝、麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは長岡市に住む17歳の男子高校生です。警察によりますとことし5月19日、長岡市内でSNSで知り合った10代の男性に対し、対面で現金を要求し9000円を脅し取った疑いです。男子高校生はSNSで女性になりすましたアカウントでこの10代男性と知り合い、実際に会った際に「タイマンはろうぜ」などと脅したということです。男性から警察に被害の届