女優のチョン・インソンが、現所属事務所BLITZWAYエンターテインメントと契約を更新した。【写真】「この髪型が一番好き」ヒョプ様、ワイルドに？BLITZWAYエンターテインメントのホン・ミンギ代表は8月7日、「チョン・インソンはBLITZWAYの立ち上げに携わった創立メンバーであり、格別な縁を感じている」と語り、再契約のニュースを伝えた。続けて「変わらぬ信頼を寄せてくれたことに深く感謝しており、今後も多彩な作品の中でチョ