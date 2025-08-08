日本初の国産自動車を手がけた岡山市出身の山羽虎夫の功績を広く知ってもらおうという取り組みです。「山羽式蒸気自動車」のレプリカの展示が表町商店街で始まりました。 【写真を見る】表町で生まれた日本初の国産自動車 “山羽式蒸気自動車“ のレプリカの展示始まる高校生が授業の一環で制作【岡山】 「降ろしまーす。ゆっくりで」 トラックから下ろされたのは、「山羽式蒸気自動車」の3分の2サイズのレプリカです。