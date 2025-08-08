名古屋城天守閣の整備事業を巡る差別発言問題で、広沢一郎市長が8月8日、障害者団体などに謝罪しました。2023年6月、名古屋城天守閣木造復元のバリアフリー化をめぐる市民討論会で、障害のある男性に市民から差別的な発言があった問題を巡り、市は2025年5月、再発防止などを含む方針を総括としてまとめました。この問題について広沢市長は8日、障害者団体などが出席した会合で謝罪しました。広沢名古屋市長：「行政と