８日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて５１銭円安・ドル高の１ドル＝１４７円３１〜３３銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１７銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１７１円７６〜８０銭で大方の取引を終えた。