アメリカ・ロサンゼルス在住の俳優、桃井かおり（74）が8日、Instagramを更新。夫が待ち望んでいたという手料理を披露した。【映像】夫に作る手料理（複数カット）&ロサンゼルスの自宅2015年、64歳のときにアメリカで音楽関係の会社を経営する日本人男性と結婚した桃井。Instagramでは、オシャレなインテリアや暖炉があるリビングをはじめ、大きな木やバラを植えた広々とした庭など、ロサンゼルスにある自宅の様子を披露し