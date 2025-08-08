バルセロナは7日、ドイツ代表GKマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンに対する懲戒手続きを開始したことを発表した。懲戒手続きの開始に伴い、問題が最終的に解決されるまでテア・シュテーゲンからキャプテンの座を一時的に剥奪することも決定。この決定はデコSD（スポーツディレクター）およびコーチングスタッフとの合意に基づいて下されたものであり、当該期間中のトップチームのキャプテンはウルグアイ代表DFロナルド・ア