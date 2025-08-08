自民党の両院議員総会が開かれ、石破首相に退陣や総裁選の前倒しを求める声などが出ました。石破首相は終了後取材に応じ、こうした声を「真摯（しんし）に受け止めたい」と述べました。石破首相「それぞれのご意見というものを真摯に受け止め、これから先、いろいろと参考にし、重視して参りたいと思ってます」また、両院議員総会で、総裁選の開催を総裁選管理委員会に委ねることが決まった中、石破首相は「党則、総括も、きちんと