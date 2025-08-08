イスラエル政府は8日、パレスチナ自治区ガザ地区の最大都市ガザ市の制圧に向けた軍事作戦の拡大を承認しました。イスラエルの首相府は8日、「軍がガザ市の掌握に向け準備を進める」として閣議でガザ市の制圧に向け新たな軍事作戦を承認したと発表しました。その上で戦闘を終結させる要件として「すべての人質の返還」や「ハマスの武装解除」、さらにガザ地区の統治をイスラム組織ハマスやパレスチナ自治政府のいずれでもない新たな