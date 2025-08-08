JR東日本は8日、今月1日から通常ダイヤで運転を再開した山形新幹線について、臨時列車を追加すると発表しました。 【写真を見る】山形新幹線お盆期間を含む8月中の臨時列車追加を発表JR東日本 臨時列車が追加されるのは8月16日から31日までで、お盆期間も含まれます。 期間中に追加されるのは上りが計11本、下りが計2本のあわせて13本です。詳しい運行予定は画像でご確認ください。 追加分のチケットは9日（土）の午前5時