楽天の三木谷浩史会長は8日の第2四半期決算説明会の質疑応答で、楽天モバイルの契約数について年内に1000万回線を目指す方針をあらためて示した。 楽天グループ代表取締役会長兼社長 三木谷浩史氏 楽天モバイルの純増数を下期に加速させるための施策を問われた三木谷会長は、「年末に1000万回線という目標を掲げており、達成に向けてさまざまな戦略を取っている。特に地方の方々との結びつきを強化し、より地域に