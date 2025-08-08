鹿児島県に出されていた大雨特別警報は警報に切り替えられたが、スーパーコンピューターが再び大雨を予想している。気象庁のスーパーコンピューター（局地モデルLFM）の最新予想は、9日（土）午前0時頃、九州に再び強い雨が降るとしている。その5時間後の午前5時になっても引き続き同じ場所で大雨が予想される。つまり大雨が5時間継続する見込みで、大雨災害の発生リスクが急激に高まる可能性がある。鹿児島県内では6日午後8時から