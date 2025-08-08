8日にかけて九州南部に大雨を降らせた前線は、9日も九州から伊豆諸島付近にかけてのび、ほとんど停滞する見通しです。そのため西日本では雲が多く、九州や中国・四国を中心に雨が降るでしょう。雷を伴った非常に激しい雨の降る所もある見込みです。北海道は低気圧の影響でくもりや雨となるでしょう。その他の地域は概ね晴れますが、所々でにわか雨や雷雨がありそうです。九州だけでなく、中国・四国から北海道でもこれまでに降った