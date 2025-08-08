自家用車で客を乗せる白タク行為をしたとしてベトナム国籍の男が逮捕されました。 道路運送法違反の疑いで逮捕・送検されたのは、ベトナム国籍で愛知県豊橋市に住む39歳の会社員の男です。 警察によりますと男は6日、自家用車で中部空港から田原市内まで運賃7000円で客を乗せた疑いがもたれています。 警察の調べに対し「送迎したのは間違いないが、お金は知人から言いだしたこと」と容疑を否認しています。 同様の