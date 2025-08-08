いわゆる『白タク行為』で、ベトナム国籍の男が逮捕・送検されました。警察によりますと、ブイ・タイン・トアン容疑者(39)は今月6日、ベトナム人の男性を中部国際空港から田原市まで自家用車で送り届けて現金を受け取る契約をし、無許可のタクシー営業をした疑いが持たれています。通常のタクシーでは4万円ほどかかる距離を7000円で送り届ける契約をしていたということで、「お金は知人が言い出したもので納得で