【樫野 ～フレッシュ＆スウィート！Ver.～】 2026年7月 発売予定 価格：39,600円 アルファマックスは、フィギュア「樫野 ～フレッシュ＆スウィート！Ver.～」を2026年7月に発売する。価格は39,600円。 本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より、重桜陣営に所属する「樫野」が着せ替え「フレッシュ＆スウィ&#12540